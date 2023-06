La production belge de mozzarella a le vent en poupe: «Le secteur répond à la demande du marché»

« Le secteur laitier répond donc à la demande du marché mondial », constate Statbel.

La mozzarella est de loin le fromage plus produit en Belgique devant la catégorie « Autre fromage nature » (19.255 tonnes, -18,4 % par rapport à 2021), le fromage frais (12.981 tonnes, +5 %) et le fromage de chèvre, qui affiche une forte tendance à la hausse (9.782 tonnes, +32,8 %). « Pour produire 9.800 tonnes de fromage de chèvre, 75 millions de litres de lait de chèvre ont été collectés en Belgique et à l’étranger. La part du lait de chèvre belge dans cette production se limite à 46 % », souligne Statbel. Enfin, le gouda, en perte de vitesse, affiche une production de 8.679 tonnes l’an dernier (-17,1 %).