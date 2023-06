15 % des voiries d’Andenne refaites d’ici 2024 : voici lesquelles sont concernées

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme la plupart des communes, Andenne tient son lot de nids-de-poule et autres voiries en piètre état. Un relevé des voiries communales a été réalisé : qualité du revêtement, fissures, état des filets d’eau et des trottoirs ont été scrutés. Et ce, afin de dresser une liste des priorités d’intervention sur le réseau communal de 225 km.

« Un tiers de notre réseau routier est en bon état. 76 km sont en moyen état. En mauvais état, nous avons 87 km de voiries », annonce Vincent Sampaoli, échevin en charge des Travaux. « En 2023 et 2024, nous aurons rénové plus de 15 % de notre réseau routier », assure l’élu, avant de dresser la liste des voiries qui bénéficieront d’un petit ou d’un gros coup de neuf.