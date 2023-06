Alexander De Croo souligne le «message important» adressé à l’Ukraine et à la Moldavie lors du sommet de la Communauté politique européenne

Le Premier ministre Alexander De Croo l’a souligné jeudi lors de l’ouverture du sommet de la Communauté politique européenne à Bulboaca.

« Si l’on avait dit il y a un an que près de 50 pays se réuniraient ici en Moldavie, personne ne l’aurait cru. C’est le moment de montrer ce que signifie être uni en Europe et uni autour d’un objectif important : la stabilité, la prospérité et la paix sur le continent. C’est un message important pour les pays sous pression », a déclaré M. De Croo.