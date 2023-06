Qui de l’Antwerp, l’Union ou Genk sera sacré champion? C’est la première fois depuis 9 ans que le titre se décidera à la dernière journée!

Pour leurs partisans comme pour leurs détracteurs, les playoffs ont pour caractéristique principale de remettre du suspense là où il n’y en avait pas ou plus. Depuis son introduction lors de la saison 2009-2010, l’enfant chéri du président gantois Ivan De Witte (qui avait porté le projet quand il était à la tête de la Pro League) n’a pas bouleversé à chaque fois la hiérarchie établie en phase classique mais il a beaucoup joué sur les nerfs des acteurs avec la division des points, que ce soit dans une configuration à 6 équipes (jusqu’en 2019, puisqu’ils ont été annulés en 2020 à cause du Covid, et à nouveau dès la saison prochaine) ou à quatre équipes (les trois dernières saisons).

Les Playoffs en mode « thriller » : c’est la 4e fois

À quatre reprises, les playoffs ont débouché sur un champion autre que le vainqueur de la phase classique. En 2011, Anderlecht avait sous-estimé l’impact de la vente de Mbark Boussoufa avant les Playoffs 1 avant d’être dépassé par Genk et le Standard (qui avait commencé à la 6e place !). En 2014, le Standard (qui avait 8 points d’avance après la 1re journée suite à sa victoire en Clasico) avait été « grillé » par son rival bruxellois. Un an plus tard, La Gantoise écrivait l’histoire avec le premier titre de son histoire au nez et à la barbe de Bruges. La saison passée, le scénario favorable aux Brugeois reste toujours sur l’estomac des Unionistes.