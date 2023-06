L’horreur sur un chantier à Pepinster: un ouvrier décède enseveli sous des gravats

« Il était occupé à mettre en place un système d’égouttage et était descendu dans une tranchée. Il a été enseveli et assommé par les gravats », explique Pascale Malderez, magistrate presse pour l’auditorat du travail.

Le chantier est à l’arrêt depuis le dramatique accident. - B.B.

L’auditorat du travail est descendu sur place, accompagné d’un inspecteur du Contrôle du Bien-Être, chargé d’analyser la situation, en termes de santé et de sécurité au travail. Un expert en stabilité s’est également rendu sur les lieux, ajoute Pascale Malderez.

« L’objectif de cette descente sur les lieux est de tenter de comprendre les circonstances exactes de l’accident et de déterminer si une infraction a été commise. L’inspecteur du Contrôle du Bien-Être a rédigé une injonction. Le chantier est ainsi mis à l’arrêt et l’entreprise doit se conformer aux mesures prescrites par cet inspecteur, avant de pouvoir reprendre les travaux. » Pour l’instant, une enquête est en cours et rien ne permet de dire que l’entreprise responsable des travaux a une part de responsabilité.