«Un inconnu nous a demandé notre numéro de compte, puis on a vu apparaître l’argent»: Yannick et Tatiana n’en croient pas leurs yeux après avoir reçu une facture d’énergie à 17.000 euros

Yannick, 28 ans, et Tatiana, 33 ans, avaient lancé un appel sur VTM Nieuws après avoir reçu une facture d’énergie de 17.000 euros, qu’ils étaient incapables d’honorer. « D’autant plus que nous attendons notre deuxième enfant », a précisé la famille. Par miracle, un bienfaiteur leur a versé la totalité de la somme.

« Nous sommes tombés des nues », explique Yannick. « Cet homme trouvait que notre famille méritait une seconde chance et voulait passer de la parole aux actes. Il a demandé notre numéro de compte et quelques minutes plus tard, le montant total était sur notre compte. »