La 14e édition de la manifestation «Field Depot» à Perwez se profile

Cette manifestation, qui rassemble chaque année un large public, consiste en une reconstitution d’un camp militaire allié de la seconde guerre mondiale permettant au public de découvrir, de manière didactique et vivante, en complément avec l’exposition statique du musée, les uniformes, matériels et véhicules utilisés lors de cette période.

L’ASBL Musée du Souvenir 40-45 organise les 14, 15 et 16 juillet 2023, la quatorzième édition de la manifestation « Field Depot ». Cette dernière prendra place à proximité du Musée du Souvenir 40-45, situé dans le village de Malèves, dans la commune brabançonne de Perwez, au plein centre de la Belgique.

D’autres activités sont également proposées durant ce week-end. On y retrouve notamment un jeu de piste, un convoi de véhicules militaires, l’ouverture du musée ou encore un concours du plus beau diorama, etc.