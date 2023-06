Un laboratoire grandeur nature pour les marquages routiers à Baillonville

Depuis 2004, la portion de la N83 comprise entre les bornes kilométriques 46 et 47 à l’entrée de Baillonville (Somme-Leuze) fait office de laboratoire grandeur nature pour les systèmes de marquage routier. Seuls les produits ayant été testés et approuvés sur ce site d’homologation unique en Belgique peuvent être appliqués sur les routes belges, qu’elles soient wallonnes ou flamandes.

Chaque système de produit est appliqué sur un bloc composé 9 bandes identiques et parallèles en direction de Liège. «Le but est de tester l’usure du produit en fonction de la répartition du trafic», explique Gauthier Michaux, ingénieur au SPW Mobilité et Infrastructures. «Une fois les produits posés au sol, nous en contrôlons le dosage. La semaine prochaine, nous en mesurerons les performances, à savoir la visibilité de jour, la visibilité de nuit (ou rétroréflexion), la couleur et la rugosité, afin de s’assurer qu’ils ne sont pas trop glissants.»