«C’est absolument incroyable»: Catherine et six autres locataires sous le choc, on leur réclame 1.263 euros pour l’entretien de... 3 mètres carré d’herbe!

Catherine Konan et les six locataires de la résidence HLM appartenant à la SA HLM de l’Oise n’en croient pas leurs yeux. Pour entrenir une bande herbeuse de 2,7 mètres carré, le long du parking de la résidence, le bailleur social demande 1.263 euros par an à ses locataires, rapporte le Courrier Picard. «242€. C’est absolument incroyable», s’indigne Catherine.

D’autant plus que cette bande herbeuse semble, selon les locataires, être laissée à l’abandon. «Ils sont venus une fois tout au plus pour entretenir depuis un an», dénonce-t-elle. Les locataires ont ainsi contesté cette décision, afin qu’un rapport soit établi sur cette charge astronomique.