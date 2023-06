Karim Benzema de plus en plusproche de quitter le Real Madrid: il aurait discuté avec Cristiano Ronaldo d’un éventuel transfert en Arabie saoudite!

Selon le très bien informé Fabrizio Romano, Benzema devrait rapidement prendre sa décision et il y aurait beaucoup d’optimisme côté saoudien. Et la presse espagnole annonce de son côté que le Real Madrid se préparerait à un départ du Français, qui pourrait annoncer sa décision avant le dernier match de championnat pour pouvoir faire ses adieux au public madrilène.

Karim Benzema va-t-il quitter le Real Madrid dès cet été pour rejoindre l’Arabie saoudite ? Ce qui semblait à la base être une simple rumeur a pris de l’ampleur au fil des derniers jours, et il semblerait que le Ballon d’Or soit bel et bien en passe d’accepter l’offre mirobolante du club d’Al Ittihad, vainqueur du championnat saoudien cette saison.

Le quotidien AS ajoute même que Benzema aurait déjà sondé Cristiano Ronaldo afin d’en savoir plus sur la vie en Arabie saoudite. Pour rappel, un contrat de 100 millions d’euros annuels plus bonus aurait été proposé au Ballon d’Or par le club d’Al Ittihad.