Bioderma, Cien, Biosolis… Test Achats déconseille huit crèmes solaires

Il s’agit des crèmes solaires des marques NAIF, Bioderma, Biosolis, Clinique Mineral et de la marque Cien de la chaîne de supermarchés Lidl. Au total, l’organisation de consommateurs a analysé 57 produits.

Les tests ont montré que Cien Love the Planet n’offrait pas la protection annoncée contre les rayons UVB. Selon Testaankoop, ce produit ne devrait pas avoir un facteur 50, mais un facteur 30. Deux autres crèmes solaires avec un indice de protection de 50 ou plus n’offraient pas la protection promise contre les rayons UVA : Bioderma Photoderm lait Ultra et Biosolis sunspray. Un autre produit de Biosolis, déjà recalé par Testaankoop l’année dernière, le Kids Sun Milk SPF 50+, est toujours sur le marché.