Test – «Le Seigneur des Anneaux Gollum»: une adaptation ratée malgré son gros potentiel

Les adaptations du Seigneur des Anneaux en jeux vidéo sont souvent de très bonne facture. Il suffit de penser aux titres sur PS2 ou bien des récents spins off « L’ombre du Mordor ». Avec Gollum, la licence laissait penser en une expérience bien différente. À la fois originale et passionnante, puisqu’il y a difficilement plus culte que l’alter ego de Sméagol et les récits de Tolkien offrent une excellente base pour un jeu davantage narratif que basé sur la bagarre. Puis, le studio Daedalic a déjà prouvé qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un budget XXL pour produire de bons jeux. Bref, tous les éléments semblaient réunis pour que ce Gollum soit un bon cru. Il faut d’abord préciser que la narration n’est pas canon à l’œuvre de Tolkien. Elle se déroule peu de temps après le Hobbit, et donc bien avant Le Seigneur des Anneaux. Pour autant, un soin a été apporté aux détails pour qu’aucune incohérence n’apparaisse. Capturé par les troupes d’orcs de Sauron, Gollum doit fuir les geôles de Barad-dûr, en plein Mordor. Commence alors une aventure basée sur l’exploration et la furtivité. Et même si l’histoire n’est pas officielle, il reste très intéressant pour un fan de la licence de se plonger dans ce moment.

De gros bugs La prise en main est assez fluide, avec un personnage qui se déplace facilement avec souplesse, mais les premiers problèmes ne tardent pas à arriver. Après à peine une heure de jeu, de gros bugs apparaîssent et certains font carrément disparaître les textures du décor. D’ailleurs, même quand tout va bien, l’affichage laisse à désirer. Il est compréhensible que les graphismes ne soient pas exceptionnels, vu le budget, mais la direction artistique du jeu, pourtant bien pensée, ne justifie pas un tel résultat qui fait penser à un titre de PS3. Même à l’oreille, le jeu ne convainc pas, alors que Le Seigneur des Anneaux est notamment réputé pour ses musiques grandioses. Quelques notes sont reprises, mais les créations sont très décevantes quand on connaît celles des films.

Simple et redondant Dans le gameplay, l’aventure se révèle vite simpliste et même fort redondante. Au point tel que l’envie d’explorer les environs s’évapore rapidement. Bien qu’il soit évident que le jeu se passe dans l’univers du Seigneur des Anneaux, le level design est assez rébarbatif et manque de fantaisie qui fait le charme de la licence. Alors que la plupart des jeux de ce type auraient gavé le joueur de fan service, Gollum n’en est justement pas du tout avare et c’est assez dommage. Si on ajoute à cela des phases d’infiltration qui peuvent facilement mal tourner au moindre bruit, on se retrouve avec une expérience qui n’est pas très amusante. Forcément, le corps frêle de Gollum ne lui permet pas d’affronter des ennemis. Il peut cependant effectuer des éliminations furtives, mais elles sont trop rares pour réellement ajouter du piquant à l’aventure.

Le titre a tout de même le mérite d’avoir exploité un angle intéressant de la personnalité de Gollum qui est sa schizophrénie. Les films montraient déjà bien la grosse différence de nature entre le petit être sournois qu’est Gollum et le gentil hobbit peureux qu’est Sméagol. Cela donne des débats entre les deux personnages qui aboutissent sur une décision qui impacte l’aventure. « Pourquoi déteste-t-il le pauvre Sméagol ? » Gollum est finalement une grosse déception quand on voit tout le potentiel qui s’offrait au studio. Certes, le jeu n’est pas un AAA, mais le résultat donne l’impression d’un jeu bâclé. Que ce soit par les nombreux bugs d’affichage ou les bonnes idées mal exploitées. La direction artistique est intéressante, mais les textures sont mal peaufinées ; la dimension furtivité de Gollum est bien ciblée, mais le gameplay manque de diversité ; les musiques sont décevantes et tout l’univers du Seigneur des Anneaux est assez mal utilisé. Seule la schizophrénie de Gollum est intéressante, mais cet élément est loin d’être suffisant pour sauver un jeu avec lequel on ne prend pas vraiment de plaisir.