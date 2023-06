Basket - Des surprises dans la composition des séries provinciales: 230 km aller-retour pour le CBR Fraternité Herseaux!

Les séries provinciales en vue du prochain championnat senior ont été enfin rendues publiques par le Comité Provincial. Certains ajustements pourraient encore être opérés mais ils sont généralement rares une fois le projet communiqué. La principale surprise est de trouver l’équipe D des fusionnés de Fleurus dans la série 2B. Nous avons calculé : les joueurs du CBR Fraternité (Herseaux) devront parcourir 230 km (aller-retour) pour jouer au CFB. C’est historique en P2 ! Le club carolo possède déjà une équipe C en série 2A et c’est le BC Mons-Capitale qui en a fait les frais en étant versé dans la série de Charleroi-Centre. Comme chaque saison, c’est en P3A que l’on retrouvera l’équipe D de BSGU puisque les Boussutois alignent déjà leur équipe C en P3B. Cette série comptera 100% d’équipes des régions de Mouscron, Tournai et Mons en plus de la JSE Enghien B. En P4, la deuxième équipe du BBC Tournai a été versée en série B avec Wasmuël, Cuesmes et un mélange d’équipes du Centre et de Charleroi. La série 4C ne comptera que 12 équipes. Enfin, les deux séries de P2 dames comptabiliseront 15 équipes chacune, le Féminin Quaregnon C étant la seule équipe « perdue » au milieu des formations du Centre et du Pays Noir. A noter la présence en P4A d’une équipe F pour le CFB Fleurus !

La composition des séries

P1 messieurs : Olympic Mont-sur-Marchienne, BBC Brainois, GGBC Colfontaine, JS Luttre, BSGU, BCJS Estaimpuis, UBC Quaregnon B, RCBE Erquelinnes, RE Pont-de-Loup, BCJ Ressaix, ASTE Kain B, RBC Blaton, BC Ecaussinnes et JSE Enghien

P2A : RBC Marcinelle, RE Pont-de-Loup B, JS Soignies, RBC Montagnard, BE Courcelles, BC Ransart Charleroi, BCFO Seneffe, BC AM La Louvière, Fémina Docherie, Olympic Mont-sur-Marchienne C, BBC Brainois B, BC Mons-Capitale, UBC Binche, CFB Fleurus C

P2B : CBR Fraternité, JS Stambruges, REBC Templeuve, JS Dottignies, BC L’9 Flénu, RBC Blaregnies, BHC Wasmuël, S.L. Ellignies, BSGU B, JSB Maffle B, UBCQ Quaregnon C, GGBC Colfontaine B et ASTE Kain C, CFB Fleurus D

P3A : RBC Marcinelle B, RE Pont-de-Loup C, BSGU D, BC Ecaussinnes B, RBC Montagnard B, JS Luttre B, BE Courcelles B, BC Ransart-Charleroi B, RCBE Erquelinnes B, DPK Carnières-Morlanwelz, BC AM La Louvière B, Spirou Ladies Charleroi B, BCPC Bracquegnies, CFB Fleurus E

P3B : BBC Leuze, BC Mons-Capitale B, Royale Blaregnies BC B, BSGU C, JSLB Frameries, CFB Fraternité B, BGBC Celles, REBC Templeuve B, JS Dottignies B, BCJS Estaimpuis B, BC l’9 Flénu C, BCJHP¨Quiévrain, JS Stambruges B, JSE Enghien B µ

P4A : Maccabi Charleroi, RBC Marcinelle C, RE Pont-de-Loup D, JS Soignies B, RBC Montagnard C, JS Luttre C, BC Ransart-Charleroi C, BCJ Ressaix B, Rapido Thuin, Fémina Docherie B, Spirou Ladies Charleroi C, Red Sox Marcinelle, CFB Fleurus F

P4B : RBC Marcinelle D, PV Ecaussinnes B, JS Soignies C, BE Courcelles C, Esp. BHC Wasmuël B, BCJ Ressaix C, RCBE Erquelinnes C, BCO Seneffe B, BC AM La Louvière C, BBC Brainois C, BBC Tournai B, JS Cuesmes, UBC Binche B

P4C : JSB Maffle C, CB Royale Fraternité C, JSLB Frameries B, REBC Templeuve C, JS Péruwelz, New Basket Lessines, BBC Brainois D, ASTE Kain D, BBC Tournai, JS Cuesmes B, JSE Enghien C, BC Silly

P1 dames : ABC Péronnes, TEF Kain, BC Mons-Capitale B, GGBC Colfontaine, JS Soignies, BE Courcelles, JSE Enghien, BBC Leuze, Fémina Docherie, JS Dottignies, Spirou Ladies Charleroi C, RE Pont-de-Loup, CFB Fleurus B, RBC Marcinelle