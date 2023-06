Rébellion armée d’un sdf qui menace les policiers de plusieurs couteaux à Herstal

Ce mercredi soir vers 22h, une dame a appelé la police car un sdf s’était introduit chez elle par effraction. Cette dame avait hébergé ce sdf de 29 ans pendant longtemps mais un jour cela avait mal tourné car le sdf avait amené un ami et ils s’étaient drogués. La dame les avait donc mis dehors.

Mais ce mercredi, ce sdf est revenu et a forcé la porte d’entrée puis a tout cassé à l’intérieur. La dame s’est renfermée dans une pièce à l’étage pour se protéger et a appelé la police. A leur arrivée sur place, les policiers sont tombés nez à nez avec un sdf torse nu, très agité, avec un couteau de cuisine en main qu’il a refusé de lâcher malgré les injonctions des policiers. Il s’est ensuite rendu dans la cuisine et s’est emparé de trois autres couteaux. Il a à nouveau menacé les policiers en refusant de lâcher les couteaux puis a refermé la porte d’entrée et s’est retranché dans l’habitation. Peu après, il a ouvert la porte et a sorti son bras, ce qui a permis aux policiers d’intervenir et de le maîtriser.