Action du Boerenbond et du Copa-Cogeca à Bruxelles contre la loi sur la restauration de la nature (photos)

Une centaine de personnes ont manifesté jeudi matin, place du Luxembourg à Bruxelles, à l’initiative du syndicat agricole flamand Boerenbond et de la coupole européenne Copa-Cogeca, contre la proposition de législation de la Commission européenne en matière de restauration de la nature.

Cette proposition de législation, sur laquelle le Conseil environnement de l’UE doit se pencher le 20 juin, a suscité maintes réserves et notamment, dernièrement, celle du Premier ministre Alexander De Croo qui a défendu l’idée d’une «pause» des normes environnementales. Du côté flamand, la ministre Zuhal Demir estime qu’il faut moins d’objectifs ambitieux et de nouvelles législations en matière climatique ou environnementale, et qu’il est préférable de mettre l’accent davantage sur l’adaptation aux changements climatiques.