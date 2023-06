Il a été pris en flagrant délit de vol de vêtements pour près de 200€ à l’Inno à Liège

Ce mercredi en fin d’après-midi vers 17h30, un homme en séjour illégal s’est rendu au magasin Inno au centre de Liège. Il a dérobé des vêtements pour un montant de 186,89 €. Mais un gardien de sécurité avait repéré son manège suspect sur les caméras de surveillance. Deux gardiens de sécurité attendaient le voleur à la sortie après son passage devant les portiques de sécurité et l’ont interpellé. Il est en aveux et a expliqué aux policiers qu’il dormait en rue, qu’il se sentait sale et qu’il voulait de nouveaux vêtements. Il a été déféré ce jeudi matin au parquet de Liège. Le dossier a été mis à l’instruction.