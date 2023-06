Violente collision à Forchies-la-Marche: deux blessés emmenés en milieu hospitalier!

Deux voitures sont entrées en collision ce jeudi vers midi à Forchies-la-Marche. L’accident s’est produit au carrefour formé par la sortie du R3 et la nationale 569 qui va de Forchies-la-Marche à Souvret.

Comme l’indiquent les photos, le choc a été violent. D’après les premiers éléments, l’une des voitures a fait plusieurs tonneaux, et s’est immobilisée sur le toit. Les pompiers de Marcinelle ont été requis pour la désincarcération de l’automobiliste et le balisage des lieux. Ils étaient sous les ordres de l’adjudant Delvigne et du lieutenant Vannieuwenhoven.