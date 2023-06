Reprise des entraînements, stage, matches amicaux: tout ce qu’il faut savoir sur la préparation du Standard!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si, malgré tous les discours rassurants, le départ de Ronny Deila pour le FC Bruges a mis tout un club dans l’embarras et porté un rude coup au projet de reconstruction du matricule 16, le programme de la campagne de préparation à la saison 2023-2024, déjà bien ficelé et validé par le technicien norvégien, ne devrait pas subir d’importants changements. Parce qu’entre la reprise des entraînements et le premier rendez-vous de la saison 2023-2024, fixé au week-end des 28, 29 et 30 juillet, le timing sera particulièrement serré, à point tel que le successeur de Deila ne pourra apporter au menu que de très légers aménagements, avec quatre petites semaines de travail, là où six s’imposent d’habitude, avant d’entrer dans le vif du sujet.

Concrètement, les joueurs liégeois seront en congé samedi, dès la fin du match à La Gantoise, pour une durée de 24 jours. C’est en effet le 27 juin que la reprise est programmée avec, ce jour-là mais aussi le lendemain, les traditionnels tests physiques et médicaux, avant le premier entraînement collectif qui sera dispensé le 29 juin.