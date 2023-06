Remco Evenepoel bientôt de retour à la compétition? Il pourrait faire sa rentrée au Tour de Suisse!

Depuis le 14 mai et son abandon au Giro pour cause de Covid, Remco Evenepoel n’a plus roulé en compétition. Où fera-t-il sa rentrée ? D’après nos confrères de Het Laatste Nieuws, la Dauphiné (4 au 11 juin) tombe trop tôt alors qu’il devrait faire l’impasse sur le Tour de Belgique (14 au 18 juin), même si son père en a dessiné la dernière étape. Le favori serait donc le Tour de Suisse (11 au 18 juin).

Si son équipe Soudal - Quick-Step n’a rien confirmé, pas plus que son entourage, l’organisateur espère accueillir le champion du monde, qui s’entraîne actuellement dans les Ardennes. L’épreuve helvète, où figurera Wout van Aert, comporte deux contre-la-montre, de quoi attirer le Belge qui vise le chrono des championnats de Belgique (fin juin) et du monde (août).