Des missions de consultance menées à la Défense pour 3,2 millions d’euros depuis octobre 2020

La douzaine de missions de consultance commandées par la Défense porte sur des sujets divers, dont le plus coûteux est le « projet de réorganisation de l’état-major de la Défense » (plus de 837.000 euros), suivi par le « projet d’appui à la préparation du projet Argos, la transformation digitale du SGRS », le Service général du Renseignement et de la Sécurité, pour 572.555 euros, et « le contrat de support pour de la consultance IT de niveau stratégique » (551.223 euros).