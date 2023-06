Omnisports – La commune de Lens a récompensé ses plus illustres ambassadeurs

Le club de Montignies-lez-Lens Espoir a succédé à l’ancien club de Montignies en 2018. Un nouveau comité très dynamique a été composé et a tout fait afin de remettre le club au plus haut niveau. Il a bien progressé ces dernières années :

L’objectif est de mettre en valeur, d’encourager et de féliciter tous les sportifs ou clubs de l’entité qui, malgré les embûches, ont atteint un certain niveau après des semaines, des mois et des années de préparation. C’est également l’occasion de parler et de faire découvrir des disciplines parfois méconnues. Voici les lauréats :

En 2021, champion et montée en Régionale 1 + champion de Wallonie

En 2022, champion et montée en Promotion + finaliste de la coupe de Belgique

En 2023, le club aligne quatre équipes

Football : le RSC Lens a une des rares équipes féminines de la commune

Il y a moins de trois ans, une poignée de filles lensoises vint trouver le comité du club. Le comité leur conseilla de recruter d’autres candidates et de revenir quand elles seraient plus nombreuses. Dix jours plus tard, elles revinrent à huit ou neuf. Cela devenait plus sérieux.

Il fallait trouver un coach avec une certaine expérience en matière de foot féminin. Lorsque le nom d’Ingrid Kohl fut évoqué, c’était une évidence. Cette ex-joueuse en Nationales était la candidate idéale pour se lancer dans l’aventure. Pour commencer le championnat en août 2021, il fallait quasi tout apprendre aux joueuses. Ingrid, épaulée par son mari Jérôme, a fait preuve de beaucoup de patience. À l’entame du championnat 2021-22, un groupe de plus de 20 filles motivées avait été constitué et boucla sa première saison, en P2, sans démériter.

La campagne suivante fut assez difficile sportivement car le niveau des adversaires avait augmenté, mais les Lensoises ont réussi à se maintenir et vont entamer leur troisième exercice, dès le mois d’août, avec un nouvel entraîneur. Le RCS Lens fait exception dans la région en présentant cette équipe de filles et il en est très fier.

Tir à l’arc : Anaïs Lambillotte vise juste

Elle a environ 15 ans, est en vacances et s’essaie au tir à l’arc. C’est la révélation ! De retour en Belgique, la famille se met à la recherche d’un club et ce sera le club LFU, les Flèches Unies de Tubize. Les entraînements commencent, minimum six heures par semaine. Elle participe à différents tournois et championnats, en individuel puis en équipe, en équipe d’âge puis aujourd’hui en seniors.

Son palmarès :

Saison 2021-2022 – Tir intérieur 18m

· 1 victoire en compétition individuelle (Hotton)

· 2 secondes place en compétition individuelle (Tournai – Liège)

· Médaille de Bronze au Championnat de la province Bruxelles-Brabant Wallon

Saison 2022 – Tir extérieur 25m

· 3 victoires en compétition individuelle (Fleurus – Antoing – Uccle)

· 2 secondes place en compétition individuelle (Sambreville – Hotton)

· Médaille d’or de la ligue LFBTA (Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc regroupant l’ensemble des clubs de Wallonie-Bruxelles) en catégorie Recurve Dame Senior (Championne de Ligue)

· Médaille d’or de la ligue LFBTA (Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc) Toutes Catégorie Recurve Dame (Championne de Ligue)

Saison 2022-2023 – Tir intérieur 18 m

· 6 victoires en compétition individuelle (Antoing – Charleroi – Ellezelles – Uccle – Hotton – Tubize)

· 4 secondes places en compétition individuelle (Piéton – Bruxelles – Anderlecht – Liège)

· 2 troisièmes places en compétition individuelle (Braine-l’Alleud – Sambreville)

· Médaille d’Argent au Championnat de la province Bruxelles-Brabant Wallon

· 4ème place (et première francophone) au Championnat de Belgique en catégorie Recurve Dame Senior

· Médaille d’or de la ligue LFBTA (Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc) en catégorie Recurve Dame Senior (Championne de Ligue)

Marche athlétique : Daniel Vandendaul, référence mondiale

Il dit que la passion quelle qu’elle soit est le meilleur véhicule pour traverser la vie. « Mon meilleur souvenir de marcheur ? Paris-Colmar 1988 ! J’ai fini à la 3e place après avoir couvert 533 km en 69h 31’ (moyenne 7,521 km/h) ».

Son palmarès renseigne 28 victoires. Il a participé à 11 Paris-Colmar 530km et 5 Paris-Alsace. Il compte neuf top 10 (2e, 3e, deux fois 4e, 7e, 8e, 9e et deux fois 10e).

9h59’ sur 100km : 9e meilleure performance

22h02’ sur 200km : 5e meilleure performance

Deux fois deuxième aux 28 heures de Roubaix

1h piste : 11.209km

20km- 1.46h

50km-4.45h

Moyenne des km effectués à l’entraînement, plus de 5000km/an, soit au compteur 200.000km.

Jeu de balle : Daniel Cordier, le « Sifflet d’or »

Hommage à un Lensois qui porta très haut le nom de son village dans toutes les sphères nationales et internationales du jeu de balle. Il n’est jamais trop tard pour reconnaître le mérite. Né en 1950, Daniel Cordier est rapidement attiré par le jeu de balle. Dès 8 ans, il accompagne son grand-père pour assister à des luttes. Il devient joueur en 1966 avec les cadets de Jurbise et accède en demi-finale provinciale. Par la même occasion, son équipe est championne régionale.

La saison suivante, il rejoint l’équipe de juniors de son village, « Lens-Trinité ». Avec cette équipe, il ira de succès en succès. En 1969, l’équipe est championne en D2 inférieure et ira jusqu’en demi-finale du championnat national. En 1974 et 1975, Daniel défend toujours les couleurs lensoises, en Promotion. Mais c’est en devenant arbitre que Daniel Cordier connaît son heure de gloire. En 1976, il rallie le corps arbitral de l’entente de Mons. Débutant au bas de l’échelle, il gravit les échelons très rapidement et arbitre les plus grands joueurs de son époque. Des luttes devant plus de 5.000 personnes autour du ballodrome, ça met une sacrée pression !

En 1979, Il dirige déjà des luttes de divisions nationales ainsi que la finale de la coupe de France. Durant 35 ans, il assure l’arbitrage des luttes les plus prestigieuses avec un total impressionnant de 1718 rencontres, dont 1236 nationales et internationales.

Son palmarès : 8 finales de championnat de Belgique en Nationale 1, 9 finales de coupe de Belgique, 9 super coupe, 3 coupes du roi, 2 finales du championnat militaire et de nombreuses finales dans d’autres divisions. Rajoutons à cela les tournois les plus prestigieux du pays, 1 championnat d’Europe au fronton, 1 championnat du monde en Italie, la phase finale de la Ligue des Champions à Pampelune. Lors du championnat du Monde en Italie en 2004, le speaker de service le présente devant la foule comme le meilleur arbitre du monde, avec son collègue Philippe Hendrickx.

Mais l’ultime consécration, c’est de recevoir le « Sifflet d’or », le trophée qui célèbre le meilleur arbitre belge. Daniel Cordier en a reçu trois, en 1988, 2004 et 2005. Daniel remise son sifflet en septembre 2011, après 35 années au plus haut sommet. Désigné meilleur arbitre de la phase finale de la Ligue des Champions à Pampelune, il ne pouvait finir de meilleure façon.

Pêche : Pascal Leblicq, « le roi de l’espinoche »

Enfant, dès 7 ans, il adorait aller la pêche. Puis, il a ralenti pour s’adonner à une autre passion : le jeu de balle. À 27ans, il est retourné à ses premiers amours et sa spécialité, c’est la pêche au coup. Généralement, il se rend sur le canal du Centre, tous les week-ends et jours fériés de mars à octobre. La pêche procure à ce commercial de profession, sur les routes toute la journée, un sentiment de calme, de dépaysement, du plaisir au bord de l’eau avec des amis. Il participe également à des compétitions. Petit, on le surnommait déjà « le roi de l’espinoche ». Ensuite, il fut Hameçon de Cristal.

Pascal, 59 ans, insiste à dire que pour la pratique de la pêche, il faut se lever tôt, faire preuve de passion, de patience et de réflexion. En 2022, il devint champion de Belgique Masters en terre flandrienne.

Lire aussi Kettlebell - Le Lensois Jean Van Ryssel a décroché l’or mondial à Chièvres: «La lutte a été très serrée»

Kettlebell : Jean Van Ryssel, premier multiple champion du monde lensois

Le lever de Kettlebell est un sport d’haltérophilie pratiqué avec des kettlebells de poids fixes (24 kilos). Le principe : soulever le poids un nombre maximum de fois dans un temps imparti. Passionné, Jean participe et organise des championnats et des tournois internationaux où sont représentées plus d’une douzaine de nations.

Son palmarès en Belgique, Espagne, Danemark et autres :

Record de Belgique en Marathon Long

Recordman du monde V2 en One Arm Long Cycle semi-marathon

Champion d’Europe V2 en semi-marathon

Champion de Belgique

Champion du monde V1 en semi-marathon

Champion du monde V1 en marathon