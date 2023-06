La pression s’accroît sur le gouvernement kosovar, les Serbes maintiennent leur résistance

Les manifestants, essentiellement des jeunes, qui ont répondu à des appels lancés sur les réseaux sociaux, ont protesté pendant moins d’une heure près d’un pont enjambant la rivière Ibar, qui sépare les deux parties de la ville. Ils ont agité des drapeaux albanais et scandé « Mitrovica ne peut pas être divisée », a rapporté une journaliste de l’AFP.

AFP

À Zvecan (nord), ville d’affrontements en début de semaine entre des manifestants serbes et des militaires de la force de l’Otan (Kfor), quelques dizaines de Serbes se sont de nouveau rassemblés jeudi dans la matinée à proximité de la mairie, moins nombreux que les jours précédents. Parmi eux un groupe de mineurs de la mine de Trepca, a rapporté une journaliste de l’AFP.

À cet endroit, trente militaires internationaux et une cinquantaine de manifestants serbes ont été blessés dans les heurts lundi.

Le bâtiment municipal est protégé depuis mardi par un important dispositif de la Kfor, qui a davantage renforcé mercredi sa défense avec du fil barbelé et des barrières en métal.

Des militaires de la Kfor ont aussi pris position jeudi sur plusieurs axes menant vers le centre-ville, répondant à l’appel du principal parti serbe local après des incidents dans lesquels deux voitures de la police kosovare ont été caillassées mercredi par des groupes de personnes « masquées ».

Crises successives dans la région

Un policier a été blessé et les vitres des voitures ont été brisées, selon le ministère kosovar de l’Intérieur.

Les Serbes ont boycotté les municipales d’avril dans quatre localités dans le nord du Kosovo où ils sont majoritaires, ce qui a abouti à l’élection de maires albanais avec une participation inférieure à 3,5 %.

Leur intronisation la semaine dernière par le gouvernement kosovar a mis le feu aux poudres. Les heurts avaient d’abord éclaté vendredi entre les manifestants et les forces spéciales de la police kosovare.

Les manifestants serbes s’opposent à ce que ces édiles, qu’ils considèrent comme « illégitimes », occupent leurs fonctions et réclament le retrait du nord du Kosovo des forces spéciales kosovares.

La Serbie, soutenue par ses alliés russe et chinois, n’a jamais reconnu l’indépendance proclamée en 2008 par son ex-province, et encourage les quelque 120.000 Serbes qui y vivent (entre 6 % et 7 % de la population), à défier les autorités de Pristina.

La région va de crise en crise depuis des années mais les grandes puissances, notamment Paris et Washington, ont attribué la responsabilité des derniers incidents à Pristina. L’Otan a décidé d’y déployer 700 soldats supplémentaires.

Mercredi depuis Bratislava, le président français Emmanuel Macron a dénoncé « la responsabilité des autorités kosovares » dans l’aggravation de la situation.

La veille, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que la décision du Premier ministre kosovar Albin Kurti sur les maires avait « fortement et inutilement aggravé les tensions ».