Salah Abdeslam a sciemment rejoint la cellule terroriste de Bruxelles: «Après son arrestation, il ne donnera aucun élément sur les autres suspects»

Citant de la jurisprudence et un arrêt de la cour de cassation, l’accusation rappelle que toute aide, même la plus futile comme faire le ménage pour le compte d’une organisation terroriste, constitue un acte de participation à ladite organisation.

« Il partage le logement de la rue du Dries. C’est volontairement et sciemment qu’il participe au projet terroriste, à la cellule. Ses empreintes sont retrouvées sur plusieurs chargeurs et des objets de la vie quotidienne », rappelle la magistrate fédérale.

« Plus d’attaques »

« Il est allé chercher des terroristes de la cellule de Bruxelles, certes à une date antérieure aux attentats de Paris mais sans leur venue sur le sol belge, les attentats à Bruxelles n’auraient pas eu lieu », détaille-t-elle.

« Son affirmation selon laquelle il attendait gentiment d’être exfiltré en Syrie a pour but d’échapper aux poursuites », estime la procureure fédérale, évoquant une arrogance de l’accusé parfois mal contrôlée. « Il dit vouloir retourner en Syrie alors qu’il n’y a jamais été… », ironise Paule Somers.

« Après son arrestation, il ne donnera aucun élément sur les autres suspects de la cellule, de leur projet ou de leur localisation. Il dit ne connaître aucun des suspects qu’on lui présente sur photo. Ni Laachraoui, ni Krayem, alors qu’il les a récupérés à Ulm en 2015. Pourquoi ne rien dire si ce n’est pour protéger les projets de la cellule et ses membres ? », conclut Paule Somers.

« Je suis convaincu qu’il avait les mêmes informations que les autres et comme les autres, il a accepté de ne pas connaître tous les détails », déclare un des accusés au cours de l’enquête. « S’il n’y avait pas eu l’arrestation de Salah Abdeslam et Sofien Ayari, il y aurait plus d’attaques mieux organisées et mieux structurées », cite encore Paule Somers.