Le FeelGood Festival à Aywaille sera «la plus grande discothèque de Wallonie» le 29 juin prochain

Le jeudi 29 juin 2023 marque la date du lancement de la huitième édition du FeelGood Festival. Cette nouvelle édition annonçait de nombreux changements : changement de lieu, de dates, relooking du logo sans oublier le nouveau concept dans la programmation. « La journée du jeudi 29 juin est dédiée exclusivement à des DJ », annoncent les organisateurs, « faisant ainsi du festival, la plus grande discothèque de Wallonie. Fin des examens « Les dates du Feelgood Festival correspondent à la fin des examens des étudiants. Nous avons voulu leur offrir une « discothèque » digne de ce nom pour fêter ça en toute sécurité. Les mots d’ordre de cette journée sont l’amusement, la prévention et la sécurité. Nous accueillerons diverses associations de prévention en matière de consommation de drogue, d’alcool, en matière de maladies sexuellement transmissibles, de harcèlement en festival, de respect des différences… C’est donc dans un climat aussi sécurisé que possible que les jeunes pourront fêter la fin des examens sur les sons endiablés du Feelgood Festival », soulignent les organisateurs du FeelGood.

Dès 13h, les festivaliers seront attendus et pourront découvrir de jeunes DJ locaux avant d’accueillir les têtes d’affiche sur scène. H’LS, Whoisinnocent, DJ Val, Bast One, Daddy K, Mademoiselle Luna, Kid Noize, Les 3210 et DJ Kelly fête Oli Soquette pour clôturer la journée.

Jenifer, Christophe Maé... Pour rappel, l’édition 2023 du FeelGood Festival se déroulera du 29 juin au 2 juillet au cœur d’Aywaille, dans le prolongement du parc communal, à proximité du complexe sportif et de la piscine (rue de la Heid). « Cette nouvelle implantation permet non seulement de mieux accueillir les festivaliers, mais également de disposer d’une plus grande capacité de parking et de se rapprocher des commerçants locaux ».

Durant ces quatre jours, les festivaliers pourront profiter de 21 concerts et parmi les têtes d’affiche, on retrouve : Jenifer, Christophe Maé, Matt Pokora, Kid Noize, Henri PFR, Magic System, Totalement 80 avec plus de 15 artistes de la tournée…