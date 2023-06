Les eurodéputés s’inquiètent de voir la Hongrie assurer la présidence de l’Union Européenne

Une décision prise en raison de ses manquements à l’État de droit, à prendre la présidence du Conseil de l’UE comme prévu au second semestre 2024, à la suite de la Belgique. Cette résolution est toutefois non contraignante et la perspective de voir la Hongrie privée de sa présidence tournante paraît improbable.

Et ce même si la secrétaire d’État allemande aux Affaires européennes Anna Lührmann a exprimé mardi ses « doutes » et le ministre néerlandais des Affaires étrangères Wopke Hoekstra son « inconfort » face à cette perspective, en raison des dérives antidémocratiques de Budapest et de ses liens avec le Kremlin.