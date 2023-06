De la locale Cristal à la multinationale Heineken, la brasserie d’Alkenfête ses100 ans!

Le CEO d’Alken-Maes, le Néerlandais Marc Josephus Jitta, est en poste depuis bientôt un an. « Je pensais connaître la passion de la bière aux Pays-Bas, mais je me suis aperçu que la bière était clairement dans les gènes de la population, ici en Belgique », concède-t-il. Le tout proche quadragénaire souligne la diversité de l’entreprise qu’il dirige. « On a la chance avec Alken-Maes d’être confronté aux différentes étapes du processus de production. Cela démarre de l’agriculteur, avec notre malterie Albert à Puurs, en passant par la production, à Alken par exemple, jusqu’au marché horeca avec nos cafés. » Sans oublier la cidrerie Stassen, à Aubel, un marché cidricole stable en Belgique mais en progression hors de nos frontières.

Au total, quelque 600 personnes travaillent chez Alken-Maes dont un tiers environ sur le site d’Alken. Deux millions d’hectolitres de bière y sont produits au travers d’une kyrielle de marques : Maes, Grimbergen, Affligem, Hapkin, Ciney, Postel, Watneys, Desperados, Birra Moretti, Amstel… Récemment, la Lagunitas IPA est venue rejoindre ce panel, un style de bière peu demandé en Belgique mais qui connaît son petit succès outre-Manche et aux Pays-Bas.

Les impressionnantes cuves bicolores de la brasserie ne laissent cependant planer aucun doute sur la star des lieux : la pils Cristal, bientôt centenaire elle aussi puisque lancée cinq ans à peine après la création de la brasserie. « C’est la première pils belge, brassée suivant la méthode des pils tchèques, très en vogue à l’époque », situe Yannick Boes, petit-fils du cofondateur de la brasserie et qui a lui-même fait carrière au sein de l’entreprise. Quand son grand-père Edouard et Jozef Indekeu créent la brasserie d’Alken, c’est clairement pour se spécialiser dans les bières de basse fermentation. Et le succès est au rendez-vous. Dans les années ’30, des centaines de milliers d’hectolitres de bière sortent déjà des cuves de la brasserie limbourgeoise.

Un premier bac arrive même au Palais royal en 1950 après que Léopold III a demandé au précepteur Paul Paelinck si ce dernier ne connaissait pas un brasseur. En bon Limbourgeois qu’il était, M. Paelinck lui a fait parvenir un échantillon qui a séduit le palais du souverain. Aujourd’hui, Alken-Maes est la seule brasserie à figurer sur la liste des fournisseurs brevetés de la Cour. « On a encore servi de la Cristal lors de la garden-party organisée à Laeken pour les 10 ans de règne du roi Philippe », avance fièrement Yannick Boes.

Mais tout n’a pas toujours été rose et lorsque les Français de BSN (Danone, Kronenbourg…) entrent dans la danse en 1978, la structure locale fait grise mine. « Ce n’était pas des brasseurs », critique Jan Indekeu, fils du cofondateur, issu en droite ligne d’une famille de brasseurs active dès le 17e siècle. « Ils nous ont donné un gros livre pour nous dire comment faire de la bière mais ce n’était tout simplement pas fait pour le marché belge », se souvient celui qui a fait ses débuts en 1963 dans la brasserie.

« Preuve qu’ils ne connaissaient pas du tout le marché, ils ont essayé de faire de Kronenbourg la marque principale en Belgique, le cœur de marché. Mais ça n’a pas marché évidemment », s’emporte Yannick Boes. « Les marques rivales en ont profité et les ventes de Cristal se sont effondrées. »

En 1988, Alken-Kronenbourg se rapproche de la brasserie Maes établie à Waarloos (province d’Anvers), ce qui deviendra l’actuelle Alken-Maes. C’est cette entité fusionnée qui est reprise en 2000 par Scottish & Newcastle. Les affaires ne vont pas mieux pour autant. « C’étaient des financiers qui ne visaient qu’une chose : faire de la bière à bas prix », résument les descendants des fondateurs. Le groupe britannique réalise des économies directement sur le brassage, et en reportant les investissements dans l’outil de production.

Scottish & Newcastle n’est pas en grande forme et Heineken et Carlsberg se partagent le gâteau en 2008. C’est le géant néerlandais qui hérite de la brasserie limbourgeoise, et, à entendre MM. Indekeu et Boes, la maison mère a fait mieux que répondre à leurs attentes. Heineken a immédiatement ramené la qualité des deux bières vers le haut, constate M. Boes qui se réjouit aussi de la distribution nationale lancée pour la Cristal en 2017 alors qu’elle était jusqu’ici fort cantonnée au Limbourg. Depuis qu’elle est commercialisée dans tout le pays, ses ventes ont grimpé de 50 % en cinq ans, tant dans l’horeca que dans la grande distribution.

Surfant sur le succès de la pils limbourgeoise qui est produite depuis peu avec une plus grande proportion d’ingrédients locaux, M. Jitta espère à moyen terme, poursuivre cet ancrage local, même si la directrice de production tempère : « la Belgique est un petit pays. Rien que pour se procurer du houblon exclusivement belge, on devrait s’approprier tout le marché pour nos propres besoins. La relance de l’orge brassicole en Belgique est un succès, mais on ne peut pas uniquement se fournir chez nous compte tenu de la superficie disponible. Si une tempête s’abat sur le pays, ça peut devenir problématique. »

Les deux responsables entendent également creuser le segment hors bière (Beyond Beer). Le hard-seltzer, boisson pétillante aromatisée et légèrement alcoolisée, ne répondant pas du tout aux attentes du public belge, Alken-Maes ne va pas s’attarder sur cette catégorie et scrute déjà de nouvelles possibilités. « Nous disposons d’un savoir-faire dans le Beyond Beer avec notre cidrerie Stassen », rappelle Ellen Mertens.