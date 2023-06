Hong Kong ouvre le marché des cryptomonnaies aux investisseurs particuliers

Les faillites spectaculaires, cet hiver, de la plateforme d’échange de cryptomonnaie FTX et de plusieurs banques américaines tournées vers ce secteur n’ont pas dissuadé les autorités hongkongaises d’assouplir leur réglementation en la matière.

À compter de jeudi, ce nouveau cadre réglementaire permet à bien plus d’habitants d’investir dans les cryptomonnaies et les actifs virtuels. Jusqu’à présent, ils se trouvaient réduits à quelques plateformes d’échanges opérant à l’étranger, telles que Binance ou Coinbainse, ou à des points de vente physique qui proposaient d’acheter et de vendre des jetons contre de l’argent liquide.