Source de nuisances, le café le Bidule à Louvain-la-Neuve installe une caméra fixe temporaire

C’est une première pour la cité universitaire de Louvain-la-Neuve : une caméra de surveillance sera prochainement installée devant un établissement. Ce lieu en question, c’est le Bidule, un café situé Grand-Rue, renseigne La Dernière Heure. Si des caméras ont déjà été installées pour des événements comme les 24 heures vélo, pour un tel dispositif, c’est inédit.

En effet, l’établissement est régulièrement source de nuisance et d’incidents tels que des tapages, déchets sauvages ou encore des bagarres. Ces nuisances interviennent plus particulièrement le jeudi, où le Bidule organise le « Thirsty Thursday », tous les jeudis. La police s’occupera donc de visionner les images en temps réel et, si besoin, interviendra.