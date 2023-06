Deux toxicomanes devant la justice namuroise, notamment pour extorsion

Le parquet de Namur a requis ce jeudi devant le tribunal correctionnel quatre et trois ans de prison à l’encontre de deux prévenus qui devaient répondre d’extorsion, de détention et de vente de cocaïne et d’héroïne et de détention d’armes prohibées.

Le 17 octobre 2022, les deux toxicomanes ont commandé des stupéfiants à un dealer hollandais en vue de lui extorquer de la drogue et de l’argent. Sous la menace, ils lui ont dérobé 50 grammes d’héroïne, cinq grammes de cocaïne et 1.600 euros. Ils se sont partagé le butin et ont vendu une partie de la drogue. Après avoir fait l’objet de mesures de représailles de la part de la filière hollandaise concernée, ils ont été interpellés, armés d’un coup-de-poing américain et d’un couteau dissimulé dans une carte bancaire.