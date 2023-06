Geoffrey Valenne avant le dernier match de la saison du Standard: «Pas une atmosphère de camp de vacances avant d’aller à Gand»

Quel que soit le résultat samedi soir, les Rouches (hormis les quelques internationaux) seront en congé dès le coup de sifflet final à la Ghelamco Arena. Pour autant, selon le ressenti du coach intérimaire Geoffrey Valenne durant la semaine, l’absence d’enjeu avant ce dernier match ne s’est pas ressenti dans l’ambiance de travail. « Je travaillais avec l’équipe A il y a un an (NDLR : l’équipe s’était entraînée encore un mois après la fin de la phase classique), il n’y a pas photo. J’en ai justement parlé avec Aron Dönnum, il suffit de voir d’où il est revenu quand on se remémore le jugement qu’on avait sur lui à l’époque… En tout cas, je n’ai pas l’impression d’être en vacances à partir de la semaine prochaine. »

Dewaele et Perica indisponibles

S’il n’exclut pas l’un ou l’autre changement pour affronter les Buffalos, il ne semble pas annoncer non plus un turn-over qui ferait la part belle aux joueurs assurés d’être présents la saison prochaine. « Hormis Gilles Dewaele, dont il ne sert à rien d’accélérer le travail et qui sera prêt pour la reprise, et Stipe Perica (épaule démise), tout le monde est sélectionnable. Je dois ajouter aussi Laurent Henkinet qui ne peut manquer à un événement familial (NDLR : Arnaud Bodart restera donc le numéro 1 entre les perches). Par contre Fossey et Zinckernagel ont repris les entraînements. J’ai pu compter sur 22 joueurs à l’entraînement, c’est rare à ce moment-ci de la saison. Si Ngoy va recevoir du temps de jeu, à l’image de son entrée au jeu intéressante face au Cercle, on a convenu qu’il ne commencerait aucun match dans cette fin de saison. Physiologiquement, il est prêt mais le but est de l’avoir à 100 % pour la saison prochaine. »