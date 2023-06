Yuz Boy, le vainqueur de la saison 2 de «Nouvelle école», visé par une plainte pour viol

La plainte aurait été déposée en août 2022, selon BFMTV. Une femme de 26 ans aurait dénoncé une série de rapports sexuels non consentis avec Yuz Boy, 24 ans, de fin 2020 au printemps 2021. Toujours selon le média français, le parquet de Paris aurait confirmé qu’une enquête était en cours. La jeune femme a raconté que le rappeur n’aurait pas arrêté au moment d’un rapport anal consenti qui devenait douloureux et alors qu’elle lui avait clairement demandé de se retirer. Il aurait expliqué de son côté à la police n’avoir pas entendu sur le moment.

Elle aurait également accusé Yuz Boy de l’avoir violée dans un ascenseur, en février 2021. Il l’aurait pénétrée sans son consentement alors qu’elle était alcoolisé et dans l’incapacité de réagir. La plainte indique une troisième fois, chez la jeune femme. Yuz Boy aurait tenté de la toucher et elle aurait refusé. Plus tard dans la soirée, il aurait insisté jusqu’à lui demander s’il pouvait la pénétrer. Elle aurait répondu « non », mais il aurait tout de même décidé de la pénétrer. « Durant l'acte je n'ai pas bougé, je n'ai pas crié. Je n'ai rien dit », a-t-elle déclaré à la police. La jeune femme a découvert quelques semaines plus tard qu’elle était enceinte.

Interrogée par BFMTV, l’avocate de Yuz Boy assure ne pas être au courant de cette plainte, ni d’une enquête liée. Lui, déclare, via son avocate, n’avoir « rien à se reprocher ».