Brunch dominical au Château de Rixensart

Dès ce dimanche 4 juin, le Château de Rixensart accueille les brunchs dominicaux des Apéros Rix. En plus des soirées afterworks du jeudi, les organisateurs, Charles-Adrien de Mérode et Adrien Desclée, ont décidé de créer une formule brunch familiale et conviviale avec un barbecue géant. « On souhaite vraiment attirer les familles tous les dimanches, pour profiter d’un moment agréable dans le sublime cadre du château », confie Charles-Adrien.