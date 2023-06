La Brocante des Quais, ce sera ces 24 et 25 juin avec 300 exposants disponibles jour et nuit: on vous dit tout!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un des événements-phares de Charleroi, un de ces Big Five comme la Ville de Charleroi les annonce : la Brocante des Quais revient à grands pas. Et avec de nouveaux organisateurs, l’ASBL 1666, encadrés par la Ville, l’ASBL Centre-ville et le Vecteur, associé via une plateforme pour monter en corollaire, autre tradition, les Fêtes de la Musique.