Le CHRSM fait le point six jours après la cyberattaque dont il a été victime sur ses sites de Namur et Auvelais: «Au moins 70% des consultations sont maintenues sur le site Sambre»

Ce jeudi, le CHRSM a fait le point après la cyberattaque dont il a été victime vendredi dernier sur ses sites de Namur et d’Auvelais, et qui a gravement affecté son fonctionnement.

« Sur chacun de nos sites, les besoins du terrain sont remontés au Comité de Coordination Hospitalière qui se réunit une à deux fois par jour », communique l’hôpital. « En l’absence des outils de communication interne habituels, une cascade de communication a été mise en place dans les deux sens : pour remonter les besoins du terrain vers la Direction et faire descendre les informations liées à la crise. Notre hôpital fonctionne toujours en mode dégradé sans connexion internet, téléphonie fixe, etc. Le service Informatique continue son travail d’analyse de la situation accompagné de la CERT (ndlr : Cyber Emergency Response Team fédérale) et toute une équipe est déployée pour remettre en place le plus vite possible des outils de travail remis à neuf. Au niveau du personnel administratif, chaque service s’organise afin de définir ses priorités et voir comment fonctionner sans connexion. Une liste de besoins en renforts est en train d’être créée, en parallèle d’une liste de collaborateurs ayant du temps pour venir en aide là où c’est nécessaire. »