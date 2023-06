Une «Course de serveurs et serveuses de café» pour les bourgmestres bruxellois!

Dans le cadre du 25e anniversaire des « Olympiades Communales », rendez-vous annuel ludique et sportif, qui permet la rencontre de l’ensemble des personnels de nos 19 communes bruxelloises, la commune de Woluwe-Saint-Pierre organise une course de serveurs et serveuses de café.

Un événement original et typiquement bruxellois se déroulera le samedi 3 juin, à 17 heures, sur l’Esplanade de l’Hôtel communal de Woluwe-Saint-Pierre. L’occasion pour nos élus d’illustrer l’esprit bruxellois si typique. Durant une journée, les personnels des Administrations participent à des activités sportives amicales : mini-football, natation, karting, course d’orientation, padel…