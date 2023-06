L’ex-élu du MR à la Ville de Bruxelles Alain Nimegeers condamné à 30 mois de prison avec sursis pour corruption

Devant le tribunal, le représentant politique a admis avoir promis, moyennant le paiement de sommes d’argent entre 200 et 5.000 euros, à une soixantaine de personnes, de leur apporter un appui pour la régularisation de leur séjour, pour l’octroi d’une aide sociale ou encore d’un logement social. Non seulement il s’agit d’actes illégaux, mais par ailleurs les fonctions de cet élu bruxellois ne lui permettaient pas d’agir en la matière.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, jeudi passé, Alain Nimegeers, ancien élu du MR à la Ville de Bruxelles, à une peine de 30 mois de prison avec sursis et à une amende de 1.600 euros pour corruption et escroquerie au préjudice de personnes sans-papiers, à qui il promettait de régulariser le séjour en Belgique.

Le modus operandi

Dans une audition datant de février 2020, l’homme politique, âgé aujourd’hui de 65 ans, avait expliqué leur modus operandi: «La personne met l’argent dans la tirette extérieure de ma mallette, soit dans une enveloppe soit dans une farde. Ensuite, A. [le complice] prenait le contenant de l’argent et se retirait aux toilettes où il effectuait le partage puis me remettait ma part. On avait pris l’habitude de faire comme cela [...]». Il avait précisé: «je n’avais ni la capacité ni les contacts pour faire avancer les choses. On faisait croire tous les deux qu’on connaissait des gens à l’Office des Étrangers pour obtenir des régularisations».