Jessica Pegula se méfie d’Elise Mertens avant le 3e tour de Roland-Garros: «C’est une joueuse très difficile à manœuvrer»

Jessica Pegula (WTA 3). Telle sera l’adversaire d’Elise Mertens (WTA 28), ce vendredi au troisième tour à Roland Garros. L’Américaine, 29 ans, quart de finaliste en simple et finaliste en double l’an dernier, a battu pour sa part par abandon après un set l’Italienne Camila Giorgi (WTA 37), blessée au genou.

« Je n’avais jamais atteint une finale du Grand Chelem, que ce soit en simple ou en double. J’ai vécu un moment magique », a-t-elle expliqué. « En plus, Coco (NdlR : Gauff, sa partenaire en double) avait joué la finale en simple. Je veux évidemment faire mieux. J’avais affronté Iga (NdlR : Swiatek). C’est la meilleure dans ce tournoi. J’essaie de faire le vide dans les grands événements. Mon service et mon retour sont très importants. Il y avait beaucoup de vent, mais la terre battue est agréable. Elle est plus rapide avec le soleil. Et je n’ai pas laissé beaucoup d’énergie, ce qui est toujours bien. »