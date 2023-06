Libramont continue de valoriser son patrimoine religieux : «Deux nouvelles églises seront à découvrir de manière virtuelle»

Ce projet permet aux promeneurs, grâce à un QR-code, d'entrer virtuellement dans certains édifices et d'avoir accès à de l'information de qualité sur ceux-ci ainsi que sur les pièces d'intérêt patrimonial qu'ils abritent. Cerise sur le gâteau : le système offre aussi la possibilité de découvrir des parties interdites au public, comme les clochers et les combles. « Actuellement, le circuit compte déjà six édifices : les églises de Saint-Pierre, Bras-Bas, Rondu, Laneuville ainsi que les chapelles de Lorette à Remagne et de Lhommal à Bras-Haut. Le nombre de visites (virtuelles) oscille entre 1342 et 1029 pour les premières étapes créées en 2021 », explique Jonathan Martin, l'échevin libramontois du Patrimoine et du Tourisme.

Deux nouvelles églises intègrent le circuit Cette année, ce sont les églises Sainte-Lucie de Freux et de Notre-Dame de l'Assomption de Sainte-Marie-Chevigny qui intégreront le circuit. Elles seront plus particulièrement mises à l'honneur les samedi 3 et dimanche 4 juin.

« La Fondation de l'église de Sainte-Marie remonte à 1035. Mais ce sont les travaux de 1961 qui ont donné au clocher sa physionomie actuelle, avec une fine flèche culminant à 42,5 m. Les visiteurs pourront notamment découvrir à Sainte-Marie le calvaire datant du début du 17e siècle, les vitraux que l'on doit à la Maison Vosh ou encore le chemin de croix en céramique de Maximilien Van der Linden, élevé au rang de baron par Albert II », détaille l'échevin.

« Quant à l'église de Freux, elle est dédiée à Sainte-Lucie de Syracuse. De très beaux vitraux peuvent aussi y être admirés, mais aussi un Christ en bois sculpté qui pourrait remonter au 15e siècle. L'histoire de Freux se mêlant à celle des barons Goffinet et de Fierlant Dormer, une série de blasons est aussi à découvrir", poursuit-il. Un jeu de piste pour les familles Ces édifices, de même que les incontournables chapelles Notre-Dame de Lorette (Remagne) et Notre-Dame de Lhommal (Bras-Haut), seront accessibles librement le samedi, de 14h à 17h, et le dimanche, de 10h à 17h. Sur place, des experts du patrimoine se tiendront à la disposition des visiteurs et un jeu de piste sera proposé aux familles. Les nouvelles visites virtuelles seront aussi accessibles à partir du week end, via les QR-codes apposés sur les édifices ou le site web de l'Office du Tourisme de Libramont-Chevigny. « Deux itinéraires Cirkwi, l'un pour les vélos et l'autre pour les véhicules motorisés, ont également été créés pour découvrir les huit églises et chapelles que compte maintenant notre circuit touristique. Il font chacun une quarantaine de kilomètres et sont aussi disponibles sur notre site », précise Jonathan Martin. Une carte virtuelle et une grande exposition en 2024 Si de nouvelles étapes s'ajouteront encore l'année prochaine, la Commune de Libramont-Chevigny planche aussi sur une carte virtuelle et un gros projet d'exposition.