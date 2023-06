Maria Garcia, tuée à Frameries: son ex-compagnon est inculpé pour assassinat

« L’audition avec la juge d’instruction a eu lieu ce jeudi en fin de matinée », précise le parquet de Mons, qui ajoute que « l’individu dit ne pas se souvenir des faits ».

Le féminicide s’est produit mercredi matin, au croisement de la rue Firmin Piérard et de la rue de Lambrechies, à Frameries. L’homme a percuté Maria Garcia, 60 ans, avant de lui rouler dessus à plusieurs reprises. Un acte qui semble prémédité, puisqu’il a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé pour assassinat, toujours selon le parquet de Mons. Celui-ci indique également que l’inculpé est « âgé de 59 ans et n’est pas connu de la justice. »