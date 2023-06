Le développement de l’intelligence artificielle doit être réglementé «avec sagesse», selon la Banque nationale de Belgique: «Minimiser les risques»

L’intelligence artificielle étant «susceptible de devenir la prochaine technologie à usage général», la BNB appelle à réglementer son développement «avec sagesse».

L’IA a le potentiel de générer une croissance de la productivité à long terme et d’améliorer notre niveau de vie. Elle peut contribuer à une productivité accrue en automatisant des tâches, en analysant des données massives (big data) et en permettant aux travailleurs de se concentrer sur des tâches plus complexes.