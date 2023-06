Le monde du football en deuil: le jeune espoir est décédé d’un arrêt cardiaque à l’âge de 15 ans

Terrible drame dans le monde du football. Le jeune talent Myles Christie, qui évoluait au Brewood Juniors Football Club, dans la Walsall Junior Youth League, est décédé d’un arrêt cardiaque la semaine dernière à l’âge de 15 ans, selon les informations du Mirror.

En hommage à Myles Christie, son club a déjà créé un prix à son honneur, qui sera décerné au joueur qui aura fait preuve de la plus grande force de caractère au cours de la saison, toutes catégories d’âge confondues. Une page GoFundMe a également été créée et a déjà récolté plus de 14.000 euros de dons.