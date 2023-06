VW Golf R 333, édition spéciale pas si spéciale

Véritable bombe inégalée parmi les compactes survitaminées, la Golf R est un objet révéré parmi les amateurs de « petites » sportives, et surtout par les fans de Volkswagen. La marque ayant fait vœux de totale électrification à moyen terme, il est clair que cette super-GTI vit ses dernières années, et le département marketing semble vouloir titrer le meilleur profit de cette fin de carrière. VW a donc imaginé une édition spéciale… dont on se demande ce qu’elle a de véritablement spécial.

333

Un indice dans le nom, peut-être ? Ce chiffre indique deux choses. D’abord, le nombre d’exemplaires qui seront produits, qui est effectivement assez réduit pour prétendre au statut de collector. Il indique aussi la puissance de la voiture. Pour le profane, une Golf de 333 ch est exceptionnelle. Le connaisseur, lui, sait que c’est déjà la puissance d’une Golf R Performance « normale ». Ce n’est donc pas ce qui rend la 333 si spéciale. Mais alors quoi ? Les sièges en cuir Nappa à surpiqûres bleu ? La peinture Lime Yellow ? Le pack R Performance qui porte le limiteur de vitesse de 250 à 270 km/h, et comprend un échappement Akrapovic très expressif ? La liste complète d’aides à la conduite et le système audio haut de gamme ? Rien qui ne soit disponible parmi les options de la Golf R, voire de la Golf classique. Oui, il y a bien sûr les décos noires et la plaquette « 333 » à l’intérieur. Mais à notre avis, ça reste mince pour faire de cette version une édition collector, et surtout pour demander 76.410€ (prix allemand), soit près de 20.000€ de plus qu’une Golf R Performance normale. Mais s’il y a des amateurs…