Ardisson, fils de pub L’homme en noir revient sur toutes ces pubs inventives qui ont marqué les années 70 à 90… et dont il a parfois été à l’origine. Photonews

Par Frédéric Seront

On vous parle d’un temps que les moins de 20 ans (voire les moins de 30 ans) ne peuvent pas connaître. Un temps où les écrans de publicité ne pouvaient pas être zappés d’un coup de télécommande. Un temps, aussi, où la pub était autrement plus inventive qu’aujourd’hui. Alors que de nos jours, on enregistre les programmes juste pour pouvoir accélérer les pages de pub, dans les années 70 et 80, c’était presque l’inverse : on restait bien assis dans son canapé, le regard rivé sur le petit écran, pour ne pas rater la moindre réclame (pour employer le mot de l’époque). Autant dire que l’émission que propose France3 ce vendredi sera une véritable madeleine de Proust pour tous ceux qui ont connu cette période, tant certains spots et leurs slogans sont devenus cultes. Qui ne se souvient pas du lapin Duracell ? De la mère Denis pour les machines à laver Vedette ? Des plus grandes stars, d’Adjani à Deneuve, vantant les mérites de Woolite ? Du couscous Saupiquet (« C’est bon comme là-bas, dis ») ?

Ces publicités sont aussi entrées dans la tête de millions de gens grâce à des chansons aussi simples qu’efficaces. Celle de l’ami Ricoré (« Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver, l’ami Ricoré »), de Danette (« On se lève tous pour Danette »), Oasis (« Mais qu’est-ce tu bois doudou dis donc ? » chanté par Carlos), etc. Parmi les ritournelles les plus efficaces, il y a celles créées par Richard Gotainer, pour Banga (« Dans Banga il y a des fruits »…), Belle des Champs (« Tu baguenaudes dans les pâturages ; Tu t’en vas te promener, Belle des Champs ») ou encore les sous-vêtements Infinitif (« Moi être zinzin de ta fantaisie »). Rien qu’en évoquant ces quelques refrains, la mélodie refait surface et on remonte quarante ans en arrière.

Roi du slogan Et puis, il y a les pubs… créées par Thierry Ardisson. Car s’il y a un animateur qui était prédestiné pour produire cette émission sur les pubs-cultes, c’est bien lui qui, avant de devenir le roi des talk-shows, a été publicitaire. « J’étais concepteur-rédacteur. Mon défi : convaincre le consommateur. La stratégie pour laquelle j’avais quelques facilités, c’était trouver un bon slogan qui marque les esprits et qui rentre dans les crânes. »