Cette Ferrari Enzo vaut plus de 5 millions, pour au moins deux raisons

La vente « L’AstaraRosso » qui se tiendra en Principauté le 8 juin réunit 42 Ferrari des années 50 à nos jours, dont quelques pièces franchement rares, que nous vous invitons à découvrir sur le site internet dédié. Mais le clou de la vente ne sera pas une Ferrari vraiment ancienne. Ce sera une Ferrari Enzo de 2004, estimée à quelque 5 millions d’euros. Une estimation qui s’explique d’abord par le faire que l’Enzo est en soi une voiture absolument exceptionnelle, produite à seulement 400 exemplaires. Mais celle-ci a deux atouts supplémentaires.

Champion du Monde

Il se trouve d’abord que cette voiture est mise en vente par un double champion du monde de F1 : Fernando Alonso, qui a notamment couru pour la Scuderia Ferrari de 2010 à 2014. Elle est dans sa collection privée depuis 12 ans, et n’affiche que 4.800 km au compteur. Ce n’est pourtant pas ce qui lui donnera toute sa valeur aux yeux des collectionneurs les plus avertis. Le vrai « plus » est que cette Enzo est la « Scocca n°1 ». En clair, c’est la toute première Ferrari Enzo sortie de Maranello. 5 millions est une estimation, et nous sommes prêts à parier que le marteau tombera bien au-delà de cette somme.