Coup de filet européen visant la ’Ndrangheta: la procédure d’extradition de Lucio Aquino et son neveu pendante jusqu’au 15 juin au moins

La chambre des mises en accusation d’Anvers a poursuivi jeudi l’examen de la procédure d’extradition du Limbourgeois Lucio Aquino et de son neveu Donato O, réclamés par l’Italie après leur arrestation dans le cadre d’une vaste opération internationale contre la ’Ndrangheta, la mafia calabraise.

La chambre du conseil de Tongres avait déjà approuvé l’extradition de Lucio Aquino il y a deux semaines. Mais ses avocats, Mes Hugo Vandenberghe et Jan Keulen, ont fait appel de cette décision et fait savoir leur opposition à cette extradition. Jeudi, l’affaire a été plaidée, en présence de l’avocat italien de Lucio Aquino. Les différentes parties ont jusqu’au 15 juin pour fournir à la chambre des mises en accusation des documents supplémentaires.

Des mandats d’arrêts européens ont été émis depuis l’Italie à l’encontre de Lucio Aquino, de Maasmechelen, de son neveu Donato O., des frères Marcello et Giuseppe N., de Genk, et des frères Sebastiano et Francesco S.