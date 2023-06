General Motors officiellement de retour

Jadis très présent en Europe avec Opel (avant sa vente à PSA), Saab (avant de tuer la marque) et ses « marques locales » Cadillac et Chevrolet (qui étaient sur la fin des modèles coréens de l’ex-Daewoo), General Motors ne faisait plus que de la figuration en Europe, où il faut vraiment savoir où aller pour acheter une Corvette, une Camaro, ou une Cadillac. Plutôt que de se battre sur un marché où rivaliser avec les modèles européens était trop compliqué, le groupe s’était alors concentré sur ses propres terres et… sur la Chine. C’est là que GM a commencé à déployer une gamme grandissante de véhicules électriques, et c’est avec ceux-ci qu’il pense avoir à nouveau un certain potentiel en Europe.

Par le nord

Dès 2024, les Américains débarqueront donc en Europe, non pas par la Normandie, mais par la Scandinavie. Les premiers véhicules seraient vraisemblablement le crossover Cadillac Lyric, prêt à en découdre avec les Mercedes EQC, BMW iX3 et Tesla Y, entre autres. Plus proche « du peuple », sont évoqués les Chevrolet Equinox EV (annoncé aux USA à moins de 30.000€) et le plus grand Blazer EV. On évoque même l’importation de produits Buick, dont le positionnement « premium abordable » est aujourd’hui comparable à celui de Peugeot, mais dont la fabrication chinoise autoriserait des tarifs très concurrentiels. Plus d’infos en temps voulu.