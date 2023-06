«Mariés au premier regard»: Pierre et Delphine sont déjà séparés!

Le jour de la diffusion du premier épisode, alors que tous les candidats étaient réunis à RTL House, Delphine et Pierre ont alors eu un flash. Très vite, ils se sont revus et ont entamé une relation.

Lors de la dernière saison de « Mariés au premier regard », Delphine s’était mariée à Jonathan, et Pierre à Caroline. Aucune de ces deux unions n’avait tenu.

Mais voilà. Selon la DH, c’est malheureusement déjà terminé entre eux. Leurs photos de couple sur les réseaux sociaux ont été supprimées, et Delphine aurait été aperçue sur l’application de rencontre Tinder. Une source proche de Delphine aurait confirmé l’information à la DH.

Tous les deux avaient été aperçus dans « Vu à la télé », mais on ne les y verra plus puisque la saison est terminée, et que les couples de « Mariés au premier regard » qui y participent ne prennent part qu’à une seule saison.