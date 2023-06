La marche Saint-Médard à Solre-sur-Sambre les 9, 10 et 11 juin: tout ce qu’il faut savoir concernant le stationnement

« Notre unique but est de veiller à un maximum de sécurité et non pas d’ennuyer chacun », écrit la Commune dans un communiqué. Les consignes ont été rappelées aux officiers, sous-officiers et responsables. Chaque marcheur recevra un rappel des consignes de sécurité. Mais la Marche est « un tout » qui implique aussi tous les Solréziens et leurs invités.

« Cela est et doit rester une fête à laquelle tous contribuent : il vous est demandé de ne pas déposer vos poubelles avant dimanche 18h ainsi que de veiller à la propreté de vos trottoirs et filets d’eau. »