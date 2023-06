Logan, 29 ans, tue son père à coups de pied à Asquillies: en appel, il est condamné à 5 ans de prison ferme

À l’audience ce début mai, Logan était pourtant apparu changé par l’épreuve du tribunal et de la détention. Il était sous bracelet électronique, bracelet qu’il devra peut-être troquer contre la prison. « Donnez-moi une chance pour que je prouve que j’ai changé », avait-il exprimé, au bord des larmes. Mais la justice n’a tenu compte d’aucune circonstance atténuante. Son passé judiciaire n’a certes pas joué en sa faveur. Pas plus que le contexte de l’époque, Logan était consommateur de cocaïne.

Histoire d’héritage

Il semble qu’entre le père et le fils, les tensions s’étaient exacerbées suite à une histoire d’héritage après le décès du grand-père Raoul, propriétaire de la ferme où vivait Logan. En aparté, Logan nous avait expliqué sa version. « Le 5 février 2021, ma seconde petite fille était venue au monde. Le jour du drame, ma famille de Flandres était venue me dire bonjour et nous féliciter de cette naissance. Puis, plus tard en soirée, j’ai aperçu les phares par la fenêtre. C’était mon père qui arrivait en véhicule. Voyageur, il vivait dans sa camionnette, à Spiennes. Je l’ai rejoint. »