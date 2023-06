Des travauxà la rue Notre-DameàErquelinnes: marquage au sol du 2 au 6 juin

Cette interdiction est applicable sur le tronçon compris entre le carrefour formé par les rues Notre-Dame, de la Dynastie et du XI Novembre et à partir du n°51 à la rue Notre-Dame à Erquelinnes. Seule la partie supérieure du parking de la place du Béguinage (côté arbre tilleul) sera accessible via la rue Triboulette et pourra accueillir des véhicules en stationnement.

Lire aussi Jouez du piano à la gare de Charleroi-Central jusqu’au 22 juin: «Il y a des gens très doués» (vidéo)

Pour se rendre dans le centre d'Erquelinnes en venant de la rue de Merbes, la circulation des véhicules sera déviée par les rues du Quartier, du Berger et de Bougnies.